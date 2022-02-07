Школьницы из Дубны направлены во Всероссийский детский центр «Орлёнок»

С 7 февраля начинается смена под названием «Звёздный». Её программа направлена на знакомство ребят с компетенциями, которые необходимы для освоения профессий, изучающих околоземное пространство: астронавтов, ученых биологов, химиков, физиков, инженеров-конструкторов, изобретателей, летчиков-космонавтов. Об этом сообщили в управлении образования города.

Желаем девочкам увлекательного отдыха!