Школьницы из Дубны направлены во Всероссийский детский центр «Орлёнок»

понедельник, 07 февраля 2022 | 14:40
Новости13
Складнова Екатерина и Глонина Вероника, пройдя отбор среди талантливых и одаренных ребят - победителей и призеров Всероссийских конкурсов, были направлены во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за счет бюджета Московской области.
С 7 февраля начинается смена под названием «Звёздный». Её программа направлена на знакомство ребят с компетенциями, которые необходимы для освоения профессий, изучающих околоземное пространство: астронавтов, ученых биологов, химиков, физиков, инженеров-конструкторов, изобретателей, летчиков-космонавтов. Об этом сообщили в управлении образования города.
Желаем девочкам увлекательного отдыха!