Школьницы из Дубны направлены во Всероссийский детский центр «Орлёнок»

понедельник, 07 февраля 2022 | 14:40    
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Складнова Екатерина и Глонина Вероника, пройдя отбор среди талантливых и одаренных ребят - победителей и призеров Всероссийских конкурсов, были направлены во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за счет бюджета Московской области.

С 7 февраля начинается смена под названием «Звёздный». Её программа направлена на знакомство ребят с компетенциями, которые необходимы для освоения профессий, изучающих околоземное пространство: астронавтов, ученых биологов, химиков, физиков, инженеров-конструкторов, изобретателей, летчиков-космонавтов. Об этом сообщили в управлении образования города.

Желаем девочкам увлекательного отдыха!

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