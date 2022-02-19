Школьница из Дубны премирована поездкой в международный детский центр «Артек»

В прошлом году девочка одержала победу в конкурсе «Супершкольница», а недавно стала лауреатом VI открытого конкурса «Союз волшебных звуков, чувств и дум» Московской музыкальной школы имени Гнесиных.

Таисия набрала больше 200 баллов, рассказав о своих достижениях за последние три года на сайте «Артек-дети» и получила путевку в международный детский лагерь.