Школьница из Дубны премирована поездкой в международный детский центр «Артек»

суббота, 19 февраля 2022 | 19:10    
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Таисия Соколовская – лауреат хореографических и вокальных конкурсов, конкурсов чтецов «Живая классика», «Родники культуры Подмосковья», конкурса видеороликов «Россия в моей душе».

В прошлом году девочка одержала победу в конкурсе «Супершкольница», а недавно стала лауреатом VI открытого конкурса «Союз волшебных звуков, чувств и дум» Московской музыкальной школы имени Гнесиных.

Таисия набрала больше 200 баллов, рассказав о своих достижениях за последние три года на сайте «Артек-дети» и получила путевку в международный детский лагерь.

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