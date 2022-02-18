"Шарик" станет доступнее: начался монтаж путепровода на Северном обходе Лобни

«Общая протяженность развязки на Дмитровском шоссе составит свыше 2 км, также будет выполнена реконструкция участка автодороги с устройством переходно-скоростных полос. Завершить строительство развязки планируется в 2024 году. При этом, учитывая крайнюю востребованность и важность Северного обхода Лобни, работы проводятся одновременно на всех участках строительства автодороги. Параллельно мы продолжаем строить путепровод через автодорогу "Хлебниково-Рогачево-Луговая" и путепровод через железную дорогу Савеловского направления. Движение на данных участках планируется открыть уже в конце 2022 года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство Северного обхода обеспечит жителей Лобни транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, избавит от необходимости простаивать в многочасовых пробках на железнодорожном переезде, позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть. Время на въезд и выезд из города составит 20-30 минут.

Работы по строительству путепровода через железную дорогу выполнены на 85%. Завершена сборка металлоконструкций пролетного строения, пролет опущен в проектное положение. Осенью планируется выполнить устройство железобетонной плиты проезжей части. В настоящий момент проводится устройство подходов путепровода - ведется отсыпка земляного полотна со стороны Дмитровского шоссе и микрорайона Луговая. Общая протяженность участка составит 4,7 км, из них длина путепровода - 210 м.

На 95% выполнено устройство подпорной стены, ведется устройство опор путепровода через автодорогу «Хлебниково-Рогачево» - Луговая. В марте планируется приступить к монтажу балок пролетного строения искусственного сооружения. Всего будут смонтированы 14 балок, длина путепровода составит порядка 40 м.

В начале 2023 года планируется приступить к реализации заключительного этапа Северного обхода, в рамках которого предусматривается строительство направленного съезда эстакадного типа в сторону аэропорта «Шереметьево» протяженностью 1,1 км. Эстакада позволит обеспечить дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе и улучшить транспортную доступность аэропорта «Шереметьево». Завершить работы планируется к 2025 году.

Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 8 км. Движение автотранспорта будет осуществляться по шести полосам, перспективная пропускная способность – свыше 120 тыс. автомобилей в сутки.