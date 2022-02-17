Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь можно с 14 лет

четверг, 17 февраля 2022 | 11:14    
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Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и оно вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Документ размещён на сайте кабмина.

В настоящее время подростки могут пользоваться госуслугами только через учётную запись родителей. Это не очень удобно. Родители вынуждены ходить по разным инстанциям и собирать необходимые документы.

С апреля подростки после получения паспорта смогут зарегистрироваться на госуслугах самостоятельно. Такое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам, уточнили в Правительстве РФ. Для этого молодым людям понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Через личную учётную запись школьники смогут, например, зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

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