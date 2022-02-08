Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю Вас с Днем российской науки!

Многонациональную научную команду Международной межправительственной организации «Объединенный институт ядерных исследований» традиционно связывают особые отношения со страной местопребывания ОИЯИ – Российской Федерацией. Трудно переоценить вклад российских исследователей и научно-технологического сектора в динамичное развитие ОИЯИ и его лидерские позиции на мировой научной арене. А мы, в свою очередь, гордимся успехами российской науки и счастливы своим вкладом в ее продвижение по всему миру.

«Жизнь ставит цели науке, наука освещает пути жизни», – говорил русский социолог и публицист Н. К. Михайловский. Искренне желаю Вам освещенного жизненного пути, успехов и побед в Вашей работе во благо дальнейшего укрепления России как ведущей мировой научной державы.