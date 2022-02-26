С 26 февраля отменен обязательный дистанционный формат работы

суббота, 26 февраля 2022 | 10:44
Новости23
В Подмосковье с ноября 2021 года действовало ограничение на посещение офисов сотрудниками, относящимися к группам риска, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Обязательный перевод сотрудников на удаленку распространялся на сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% персонала компаний и предприятий Подмосковья, а также в целом сократить присутствие людей на рабочих местах.
Теперь же эта мера носит рекомендательный характер.
С понедельника, 28 февраля, в силу вступят и другие изменения мер борьбы с коронавирусом: будут разблокированы соцкарты для проезда на общественном транспорте жителей Подмосковья старше 60 лет и лиц, у которых есть хронические заболевания.