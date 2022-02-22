С 12 марта в Дубне возобновляет работу Школа кадрового резерва

вторник, 22 февраля 2022 | 13:20    
Новости
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Совместный образовательный проект Администрации городского округа Дубна и Государственного университета «Дубна» направлен на подготовку административно-управленческих кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной и цифровой экономики.

При реализации программы в 2021 году возникло немало сложностей в связи с пандемией коронавируса: случались переносы занятий, пришлось переходить в дистанционный режим. Все особенности учтены, произведены необходимые корректировки учебного процесса, сделан акцент на практические занятия и более глубокое изучение вопросов по финансовой деятельности.

Конкурс при приеме кандидатов для формирования кадрового резерва проводится исходя из социально-экономического развития и потребностей наукограда.

Общие требования: возраст до 45 лет, высшее образование, стаж работы в Дубне не менее трех лет (для «резерва выдвижения» – не менее пяти лет на руководящих должностях).

Заявки принимаются на сайте: http://school-dubna.tilda.ws/zayavka. Консультации по телефону: 8 (496) 216-57-77. Свои вопросы вы также можете присылать по электронной почте: skr@uni-dubna.ru

Приглашаем желающих повысить свою квалификацию в Школе кадрового резерва!

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