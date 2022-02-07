Регулярное автобусное сообщения «Кимры-Дубна» прервано на неопределенный срок

Никаких заявок от пассажироперевозчиков и от владельцев остановок для регистрации двух маршрутов №101 (Кимры – Дубна-3) и №111 (Кимры-Клетино-Дубна) до 7 февраля 2022 года не поступало.

Напоминаем, что маршрут №111 не был оформлен должным образом прежним перевозчиком, а маршрута №101 между Кимрами и Дубной по левому берегу Волги на бумагах не существует. И вот неопределенность прошедших трех недель закончилась: жители Кимр и Дубны, а также прилегающих деревень (это более 100 тыс. человек) должны знать – теперь на остановках ждать автобусов бесполезно. Подобная ситуация абсолютно ненормальная и ещё раз показывает бессилие власти в решении насущных проблем населения.

На законных основаниях возобновить регулярное автобусное сообщение можно только так:

Владельцы остановочных пунктов в Тверской и Московской области должны подать заявки на их регистрацию в Министерство транспорта РФ

Пассажироперевозчики, имеющие соответствующий транспорт и желание работать на маршрутах, также должны подать заявки в это же ведомство

Все это можно сделать в электронном виде в Автоматизированной системе «220-ФЗ»

Пока же жители обоих городов вынуждены добираться до работы на попутках и такси. Активно развивается гражданская кооперация попутчиков в ВК и сервисах плана БлаБлаКар. В Кимрах на остановках "у кареты" на улице Урицкого и на ж/д вокзале постоянно дежурят экипажи сервиса "Такси "9", которые готовы доставить пассажиров в Дубну за 150 рублей, но только после заполнения машины.