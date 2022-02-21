Разыскивается водитель, спровоцировавший массовое ДТП 20 февраля в Кимрах

понедельник, 21 февраля 2022 | 10:55    
Новости
     19
Столкновение произошло 20 февраля в 12:50 на пересечении улиц Урицкого и Вагжанова в Кимрах Тверской области. Водитель на автомобиле тёмного цвета нарушил ПДД и спровоцировал столкновение трёх авто. С места ДТП он скрылся.

Очевидцев столкновения ищут сотрудники кимрского ОГИБДД. Неустановленный автомобиль, спровоцировавший аварию, предположительно – Mazda CX 7. С ней столкнулся автомобиль Peugeot 206, у него было преимущество, но его не пропустили. В Peugeot 206 вслед за этим въехал автомобиль Hyundai Greta.

Свидетелей аварии просят связаться по телефонам дежурной части МО МВД России "Кимрский": +7 (48236) 2-11-32 и 3-12-02.

Тэги: 
ДТП
Кимры
розыск
Читать Дубна.Ru в

 

Фото: УГИБДД России по Тверской области
16.02.2022 | 12:07   
Новости
    69
Под Кимрами "ГАЗель" на встречке врезалась в фуру
ДТП произошло 15 февраля около 05:40 на 51 км автодороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, в Конаковском...
ДТП | Кимры
Фото: ГУ МЧС по Тверской области
18.02.2022 | 10:15   
Новости
    55
При пожаре в Кимрах погибли два человека
Вечером 17 февраля в Кимрах произошло возгорания кровли на втором этаже четырехквартирного дома на улице Карла...
Кимры | пожар
17.02.2022 | 11:14   
Новости
    11
Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь можно с 14 лет
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и оно вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Документ размещён...
закон | Госуслуги | молодежь