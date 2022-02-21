Разыскивается водитель, спровоцировавший массовое ДТП 20 февраля в Кимрах

Очевидцев столкновения ищут сотрудники кимрского ОГИБДД. Неустановленный автомобиль, спровоцировавший аварию, предположительно – Mazda CX 7. С ней столкнулся автомобиль Peugeot 206, у него было преимущество, но его не пропустили. В Peugeot 206 вслед за этим въехал автомобиль Hyundai Greta.

Свидетелей аварии просят связаться по телефонам дежурной части МО МВД России "Кимрский": +7 (48236) 2-11-32 и 3-12-02.