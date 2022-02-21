Разыскивается водитель, спровоцировавший массовое ДТП 20 февраля в Кимрах

понедельник, 21 февраля 2022 | 10:55
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Столкновение произошло 20 февраля в 12:50 на пересечении улиц Урицкого и Вагжанова в Кимрах Тверской области. Водитель на автомобиле тёмного цвета нарушил ПДД и спровоцировал столкновение трёх авто. С места ДТП он скрылся.
Очевидцев столкновения ищут сотрудники кимрского ОГИБДД. Неустановленный автомобиль, спровоцировавший аварию, предположительно – Mazda CX 7. С ней столкнулся автомобиль Peugeot 206, у него было преимущество, но его не пропустили. В Peugeot 206 вслед за этим въехал автомобиль Hyundai Greta.
Свидетелей аварии просят связаться по телефонам дежурной части МО МВД России "Кимрский": +7 (48236) 2-11-32 и 3-12-02.