Продолжается проработка проекта сквера за ТЦ «Терминал В» в Дубне

Представитель ООО «Смарт Сити Проект» Лия Солнцева в деталях рассказала о проекте, его особенностях и дендропланировании. Дизайн не типовой, разработан специально для Дубны, а идею с цветовыми решениями «подсказала» таблица Менделеева.

Проектировщики постарались учесть все пожелания жителей, соблюсти интересы и детей, и взрослых. Проектом предусмотрены малые архитектурные формы, много зелени: крупномерных деревьев (дубы и клены), кустарников (пузерплодник калинолистный, кизильник блестящий, дерен белый элегантиссима) и цветущих растений (спирея серая, вейник остроцветковый, мискантус китайский). Акцент сделан на сочетание зеленого и белого цвета.

В сквере появится детская игровая площадка со специальным резиновым покрытием. Песочница вынесена отдельно за площадку, чтобы не растаскивался песок. Для подростков и взрослых будут установлены антивандальные теннисные столы, обустроены баскетбольно-волейбольная площадка и зона воркаута. Предусмотрены велопарковка и две автопарковки.

Члены комиссии отметили удобное расположение дорожек для променада с возможностью дальнейшего обслуживания. Депутат Александр Ксенофонтов предложил дополнительно проработать систему безопасности пешеходов в зоне погрузки-разгрузки магазина "Пятерочка" и продлить дорожку, чтобы на пути к парковке жители не вытаптывали газон.

Жаркие споры разгорелись по баскетбольно-волейбольной площадке. Председателю совета дома д.19А по пр. Боголюбова Наталье Шуренковой проект показался слишком насыщенным площадками. По ее мнению, надо отказаться от баскетбольно-волейбольной площадки, поскольку она занимает много места и есть опасения, что будет очень шумно, а вместо нее добавить больше зелени и лавочек. У председателя совета дома 3А по ул. Вернова Сергея Злотникова иная позиция: площадка нужна для развития дворового спорта.

Депутат Елена Злобина предложила добавить в проект несколько качелей для взрослых, она полагает, что они будут пользоваться популярностью.

Комиссия решила принять проект за основу. Проектировщики внесут необходимые правки в проект, учитывая поступившие замечания и предложения. Проект с внесенными изменениями представят на следующем заседании.