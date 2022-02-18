При пожаре в Кимрах погибли два человека

В 19:48 была объявлена локализация пожара, в 21:58 — полная ликвидация. Сгорели пристройки к двум домам (один из них нежилой) с общей кровлей.

Из пожара удалось эвакуировать трех человек. При обследовании дома были обнаружены тела двух людей.

Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа. По факту гибели людей следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Эксперты детально осмотрели место происшествия. Для выяснения точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы, для установления причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На пожаре работали 31 человек от МЧС и 6 единиц спецтехники.