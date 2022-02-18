При пожаре в Кимрах погибли два человека

пятница, 18 февраля 2022 | 10:15    
Новости
     19
Вечером 17 февраля в Кимрах произошло возгорания кровли на втором этаже четырехквартирного дома на улице Карла Либкнехта. Этот дом являлся нежилым, в нём находились лица без определённого места жительства.
  • Фото: ГУ МЧС по Тверской области

В 19:48 была объявлена локализация пожара, в 21:58 — полная ликвидация. Сгорели пристройки к двум домам (один из них нежилой) с общей кровлей.

Из пожара удалось эвакуировать трех человек. При обследовании дома были обнаружены тела двух людей.

Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа. По факту гибели людей следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Эксперты детально осмотрели место происшествия. Для выяснения точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы, для установления причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На пожаре работали 31 человек от МЧС и 6 единиц спецтехники.

Тэги: 
Кимры
пожар
Источник:
ГУ МЧС по Тверской области
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

Фото: УГИБДД России по Тверской области
16.02.2022 | 12:07   
Новости
    63
Под Кимрами "ГАЗель" на встречке врезалась в фуру
ДТП произошло 15 февраля около 05:40 на 51 км автодороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, в Конаковском...
ДТП | Кимры
Фото: Wry Dens
14.02.2022 | 11:46   
Новости
    125
В деревне недалеко от Дубны воскресная пьянка закончилась поножовщиной
Происшествие случилось в середине дня 13 февраля в деревне Великий Двор под Талдомом, в 10 км от Дубны.
Талдом | криминал
17.02.2022 | 11:14   
Новости
    11
Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь можно с 14 лет
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и оно вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Документ размещён...
закон | Госуслуги | молодежь