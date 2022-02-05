Помог и украл: в Дубне полиция раскрыла дело о краже золотых украшений

суббота, 05 февраля 2022 | 11:49
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В дежурную часть пришла 75-летняя местная жительница, чтобы написать заявление о краже из её квартиры золотых украшений на общую сумму 75 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении данного преступления задержали 39-летнего мужчину, являвшегося соседом потерпевшей.
«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похитил из квартиры связку ключей, когда помогал пожилой соседке спуститься в машину скорой помощи для госпитализации. После он совершил кражу золотых украшений, которые впоследствии сдал в ломбард», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.