Помог и украл: в Дубне полиция раскрыла дело о краже золотых украшений

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении данного преступления задержали 39-летнего мужчину, являвшегося соседом потерпевшей.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похитил из квартиры связку ключей, когда помогал пожилой соседке спуститься в машину скорой помощи для госпитализации. После он совершил кражу золотых украшений, которые впоследствии сдал в ломбард», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.