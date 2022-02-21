Полицейские в Дубне задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков

понедельник, 21 февраля 2022 | 10:11    
Новости
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Оперативниками по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Дубна в результате мероприятий у одного из домов по Октябрьскому проезду были задержаны двое молодых людей 22 и 23 лет, которые по внешним признакам находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с координатами мест закладок наркотиков. Выехав на места, полицейские обнаружили и изъяли 51 свёрток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, в трёх свёртках находился мефедрон.

Также сотрудниками полиции был проведён осмотр квартиры, в которой временно проживал один из злоумышленников. В помещении обнаружены и изъяты более 150 свёртков и пакет с аналогичным содержимым общей массой около 500 граммов, а также 15 рулонов изоленты. Со слов подозреваемых, изъятое вещество является мефедроном. Порошок направлен на исследование.

По оперативной информации, мужчины реализовывали наркотические средства через теневой сегмент Интернета путём тайников-закладок на территории г.о. Дубна.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напоминаем, что на днях в лесном массиве недалеко от поселка Запрудня задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в распространении психотропных веществ посредством закладок.

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