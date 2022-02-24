Панк-рок группа из Дубны "Порнофильмы" опубликовала заявление о событиях в Украине

Вот уже сутки мы с огромной болью наблюдаем за происходящим. Очевидно, что эта агрессия – личная инициатива Владимира Путина, который пытается реализовывать свои военные и имперские амбиции и совершенно оторван от простого народа. Мы уже устали постоянно искать везде врагов. Это устаревший нарратив ещё советской пропаганды. Мировоззрение выходцев из КГБ совершенно не созвучно с современным положением вещей. Это мировоззрение всячески тормозит естественное развитие и пытается как можно дольше задержать всех нас в прошлом.

Мы не хотим жить в мире, в котором нужно лишь постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, всё туже затягивая пояса. Мы хотим жить в мире, в котором можно дружить и помогать друг другу развиваться и процветать!

Мы говорим об этом публично, потому что считаем что не имеем права молчать в такие острые моменты. Мы считаем, что это касается каждого из нас. Такая человеконенавистническая политика просто неприемлема. Мы - граждане России, и мы категорически не согласны с агрессивными нападками на наших соседей. Мы не хотим ассоциировать себя с теми людьми, которые сегодня сидят в руководстве нашей страны и их больными идеями. Нам стыдно, что наше государство ведёт себя как зарвавшийся гопник.

Ни мы, ни огромное количество россиян не поддерживаем весь этот ужас, который пытаются творить якобы от нашего имени, и очень хотим, чтобы пацаны и девчонки из Украины почувствовали нашу поддержку и любовь в столь тяжёлый период.