Панк-рок группа из Дубны "Порнофильмы" опубликовала заявление о событиях в Украине

четверг, 24 февраля 2022 | 12:28    
Новости
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«Порнофильмы» — российская панк-группа из города Дубна (Московская область), основанная в 2008 году. Коллектив выделяется на фоне других российских панк-рок групп политизированными текстами песен.

Вот уже сутки мы с огромной болью наблюдаем за происходящим. Очевидно, что эта агрессия – личная инициатива Владимира Путина, который пытается реализовывать свои военные и имперские амбиции и совершенно оторван от простого народа. Мы уже устали постоянно искать везде врагов. Это устаревший нарратив ещё советской пропаганды. Мировоззрение выходцев из КГБ совершенно не созвучно с современным положением вещей. Это мировоззрение всячески тормозит естественное развитие и пытается как можно дольше задержать всех нас в прошлом.

Мы не хотим жить в мире, в котором нужно лишь постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, всё туже затягивая пояса. Мы хотим жить в мире, в котором можно дружить и помогать друг другу развиваться и процветать!

Мы говорим об этом публично, потому что считаем что не имеем права молчать в такие острые моменты. Мы считаем, что это касается каждого из нас. Такая человеконенавистническая политика просто неприемлема. Мы - граждане России, и мы категорически не согласны с агрессивными нападками на наших соседей. Мы не хотим ассоциировать себя с теми людьми, которые сегодня сидят в руководстве нашей страны и их больными идеями. Нам стыдно, что наше государство ведёт себя как зарвавшийся гопник.

Ни мы, ни огромное количество россиян не поддерживаем весь этот ужас, который пытаются творить якобы от нашего имени, и очень хотим, чтобы пацаны и девчонки из Украины почувствовали нашу поддержку и любовь в столь тяжёлый период.

В настоящее время в состав «Порнофильмов» входят вокалист и автор текстов Владимир Котляров, гитарист Вячеслав Селезнёв, гитарист и менеджер группы Александр Русаков, барабанщик Кирилл Муравьёв и басист Александр Агафонов.

Вопреки сложившимся представлениям о панк-роке, коллектив известен пропагандой здорового образа жизни: все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Ранее сообщалось, что Областной суд в Волгограде отменил решение районного суда о признании песни «Нищих убивай!» экстремистским материалом.

Тэги: 
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