Отмена карантина по Covid‑19 в школах и детских садах Подмосковья

суббота, 05 февраля 2022 | 20:52    
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Школьные классы и группы детского сада, которые ранее отправились на карантин, вернутся к очным занятиям уже в понедельник 7 февраля. Однако, по решению директора и классного руководителя, они могут возобновить очное обучение с 8 февраля.

«Теперь школьников не будут переводить на удаленку, если один человек заболел, изолировать нужно будет только его.  Это относится и к детским садам. Очные занятия не придется прерывать всей группе», - пояснила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами класс переводился на дистанционное обучение на одну неделю, если среди детей был выявлен случай заболевания коронавирусом.

Тэги: 
карантин
коронавирус
Подмосковье
Источник:
Пресс-служба Министерства образования Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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