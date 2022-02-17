Определена предварительная дата открытия тоннеля в Дубне

четверг, 17 февраля 2022 | 15:04    
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Глава Дубны Сергей Куликов ежемесячно выезжает на этот стратегический объект вместе с сотрудниками Администрации, депутатами, членами Общественной палаты.

Полным ходом идут электромонтажные работы по переносу линии 0,4. Заканчивается монтаж дренажного слоя, далее перейдут к работам по гидроизоляции дренажа. Подходят к финалу работы и по организации термоизоляции температурно-усадочных швов.

Подрядчик приступает к финишной отделке. Уже частично готов свод, началась отделка стен. В планах и восстановление исторического облика. Сохранившиеся малые архитектурные формы будут отреставрированы, утраченные – выполнены по чертежам 1937 года. Есть небольшое отставание от графика, оно связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и поиска новых технические решений.

Движение транспорта, скорее всего, будет организовано с помощью светофора, поочередно в каждую сторону, а движение пешеходов - с одной стороны. Тоннель очень важен для города как вторая транспортная артерия, которая соединит два берега. И многие жители Дубны с нетерпением ждут его открытия.

Предварительная дата – сентябрь 2022 года.

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