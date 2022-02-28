О заседании Совета депутатов Дубны 24 февраля 2022 года

Объемными оказались корректировки в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Это связано с распределением остатков средств за 2021 год, снижением размера поступлений из областного бюджета.

Изменения затронули восемь муниципальных программ. В бюджете на текущий год, в частности, заложены средства на разработку проектов по благоустройству, на конкретные мероприятия по наукоградской программе – ремонт и оборудование детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Помимо прочего, планируется закупка 14 единиц дорожной и коммунальной техники. Как подчеркнул председатель бюджетной комиссии Евгений Углов, это стратегический шаг: нужно оснащать муниципальные предприятия, чтобы обеспечивать качественную, своевременную уборку и содержание общественных территорий своими силами, без привлечения сторонних подрядчиков.

Основные характеристики бюджета на 2022 год после корректировки: общий объем доходов – 3 135 658,58 тыс. рублей; расходов – 3 169 689,80 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 34 031,22 тыс. рублей.

В новой редакции принято Положение о порядке предоставления и использования жилых помещений жилищного фонда Программы развития наукограда Дубна для временного проживания. В предыдущую версию внесены изменения в связи с передачей полномочий от Дирекции развития наукограда в Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа. Расширен перечень арендаторов, обозначены категории специалистов, которые могут получить жилье сроком на 11 месяцев с возможностью продления до 33 месяцев.

Есть намерение передать в аренду университету «Дубна» второй этаж общежития по адресу: ул. Энтузиастов, дом 19, корпус 1. Но прежде необходимо изменить вид использования этой части здания и перевести в жилфонд Программы развития наукограда. Тогда для проживания иногородних студентов-очников можно будет использовать 24 помещения, а городская казна пополнится за счет арендных платежей.

Депутаты утвердили также Порядок расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Дубна. Поскольку сейчас предоставляются для проживания отдельные комнаты, из документа исключили расчеты по оплате за койко-место.

Следующие три документа касались ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей, используемых для оценки результативности и эффективности деятельности на территории городского округа Дубна:

органа муниципального земельного контроля; органа муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; органа муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Голосование по ним было единогласным.

В принятую ранее Схему размещения нестационарных торговых объектов на 2022-2026 годы добавлены два пункта: это палатки для торговли сувенирной продукцией, мороженым, безалкогольными напитками и для продажи билетов на теплоходные прогулки.

Вторая половина заседания была посвящена отчетам. Доклады о том, что сделано за год, представили четыре постоянные депутатские комиссии: по бюджету, финансам и налогам; по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам; по социальной политике, здравоохранению, безопасности и работе с ветеранами; по образованию, культуре и туризму.

Итоги работы Совета депутатов в 2021 году подвел председатель Совета Андрей Тамонов. Далее о своей деятельности и деятельности Администрации городского округа отчитался Глава Дубны Сергей Куликов.

После обмена мнениями, ряда критических замечаний и предложений по деятельности Администрации по ряду направлений городского хозяйства, дошкольного образования и взаимодействию между представительным и исполнительным органами местного самоуправления отчет Главы о своей деятельности и деятельности Администрации был принят к сведению большинством голосов.

Напомним, что обратиться в Совет депутатов можно по телефону 218-05-15, доб. 238 и 239, или по электронной почте sddubna@mail.ru.