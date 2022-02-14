О внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Дубна 10 февраля 2022 года

Такой перечень нужен для анализа поступивших в надзорный орган обращений граждан или юридических лиц, сведений от органов государственной власти или средств массовой информации, чтобы определить: требуется ли организовать внеплановую проверку.

Индикаторами риска, в частности, может служить информация о несоответствии обязательным требованиям объекта дорожного сервиса либо транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги общего пользования местного значения, о нарушении технологии при ремонте и содержании автодорог.

Несоответствие транспортного средства и деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя на муниципальных маршрутах регулярных перевозок также является поводом для контрольных мероприятий.

Проект решения предварительно рассматривался на заседании постоянной депутатской комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам. Как рассказал председатель комиссии Валерий Николаев, в ходе обсуждения было предложено Администрации городского округа сделать единообразную, унифицированная форму для всех подобных документов. Напомним, что в январе Совет депутатов утвердил аналогичный перечень индикаторов риска для проведения муниципального земельного контроля.

Все замечания были учтены. Получено заключение прокуратуры на соответствие требованиям действующего законодательства, в котором говорится, что коррупциогенных факторов не содержит и принимается Советом в пределах установленной компетенции. Поэтому голосование по единственному вопросу в повестке дня внеочередного заседания было единогласным – «за».

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