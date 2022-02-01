Новая система записи на детские кружки и секции в Подмосковье

вторник, 01 февраля 2022 | 19:32    
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Теперь на разные занятия нужно будет подавать только одно онлайн заявление.

«В Подмосковье записаться на занятия в кружки и секции стало проще. Теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление», – отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

До этого родители были вынуждены подавать заявление на каждый кружок, теперь достаточно одного заявления.

«В регионе огромный выбор кружков и секций, родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус. Мы оптимизировали запись в них. Это очень быстро и удобно», – отметила Каклюгина.

По ее словам, одно заявление действует на кружки совершенно разной направленности: спортивные, танцевальные, развивающие.

Записать ребенка в секцию можно на сайте: new.dop.mosreg.ru или через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20712.

Тэги: 
Подмосковье
онлайн сервис
дети
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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