На Волге в устье реки Медведица трое человек провалились под лёд

Оказалось, что двое мужчин ехали на снегоходе помочь своему другу, который ранее провалился на тонком льду на мотовездеходе. В пути спешащие на помощь также провалились и ушли под воду. Самостоятельно выбраться все попавшие в беду не могли.

По звонку свидетелей в дежурную часть ГУ МЧС по Тверской области, на место выехала оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, бригада медиков и полицейские.

Прибыв на место, спасатели на частном судне на воздушной подушке смогли вытащить и перевезти на берег всех людей.

В МЧС напоминают – в случае ЧП нужно звонить по телефонам 01, 101, 112.