На Волге в устье реки Медведица трое человек провалились под лёд

среда, 09 февраля 2022 | 21:51    
Новости
     35
ЧП случилось 9 февраля в районе слияния рек Медведица и Волга недалеко от деревни Новые Миглощи в Кимрском районе.

Оказалось, что двое мужчин ехали на снегоходе помочь своему другу, который ранее провалился на тонком льду на мотовездеходе. В пути спешащие на помощь также провалились и ушли под воду. Самостоятельно выбраться все попавшие в беду не могли.

По звонку свидетелей в дежурную часть ГУ МЧС по Тверской области, на место выехала оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИМС, бригада медиков и полицейские.

Прибыв на место, спасатели на частном судне на воздушной подушке смогли вытащить и перевезти на берег всех людей.

В МЧС напоминают – в случае ЧП нужно звонить по телефонам 01, 101, 112.

Тэги: 
МЧС
Волга
происшествия
Источник:
Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

05.02.2022 | 11:46   
Новости
    166
В Кимрах самоубийца пытался спрыгнуть с моста
4 февраля, в пятницу, местные жители стали свидетелями происшествия, которое едва не стало трагическим - мужчина...
Кимры | происшествия
07.02.2022 | 15:14   
Новости
    73
Уроженец Дубны хочет помочь «Локомотиву» завоевать медали в РПЛ
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов этой зимой попал в СМИ.
футбол | соотечественники
09.02.2022 | 12:35   
Новости
    48
В ДТП 8 февраля на трассе М10-Конаково-Дубна пострадали три человека
Дорожный инцидент произошел в 18:30 на 21-м километре дороги.
ДТП | Конаково