На Савеловском направлении скорректирован график движения поездов в марте

Из-за этого ряд поездов от/до станции Савёлово и Дубны проследуют по укороченным маршрутам, также у них изменится время отправления и прибытия. Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы.

В указанные дни с 10:00 до 15:30 не будет движения на участке Талдом – Вербилки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Вербилки.

Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы:

Вербилки – Савёлово

В 10:50 от станции Вербилки будут отправляться 4 автобуса с остановками:

10:55 – Новоникольское-1; 11:00 – Вотря (поселение Гуслевское); 11:05 – станция Власово; 11:10 – Растовцы (поселение Гуслевское); 11:20 – станция Талдом; 11:40 – Титово-1; 11:50 – станция Савёлово.

Савёлово – Вербилки

В 11:00 и 13:30 от станции Савёлово будет отправляться автобус с остановками:

11:10; 13:40 – Титово-1; 11:30; 14:00 – станция Талдом; 11:40; 14:10 – Растовцы (поселение Гуслевское); 11:45; 14:15 – станция Власово; 11:50; 14:20 – Вотря (поселение Гуслевское); 11:55; 14:25 – Новоникольское-1; 12:00; 14:30 – станция Вербилки.

1, 2, 9, 11, 14, 18, 21 – 23 марта с 12:20 до 14:50 не будет движения на участке Соревнование – Большая Волга. Два поезда проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Вербилки.

Для пассажиров в эти дни назначены компенсационные автобусы:

Вербилки – Большая Волга

В 10:30 от автостанции Вербилки будет отправляться автобус с остановками:

10:45 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка). 10:55 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 11:05 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 11:10 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 11:15 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 11:25 – станция Вербилки.

Большая Волга – Вербилки

В 14:10 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановками:

14:20 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 14:25 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 14:30 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 14:40 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка). 14:50 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка). 15:05 – станция Большая Волга.

Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.