Мособлдума разработала законопроект об обязательной регистрации домашних животных

среда, 23 февраля 2022 | 13:33    
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Проект закона «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области» обсудили на круглом столе, который провел комитет Мособлдумы по аграрной политике.

В обсуждении вместе с подмосковными депутатами приняли участие их коллеги из Бурятии, а также представители профильных ведомств, приютов для животных и общественных организаций.

Законопроект разработали в этом году и впервые представили к общественному обсуждению. Глава комитета Сергей Керселян отметил, что тема регистрации домашних животных в Мособлдуме обсуждается уже несколько лет. И пришло время перейти от дискуссий к конкретным решениям.

«Считаем, что регистрация питомцев позволит контролировать ответственное отношение к животным их владельцев и, что важно, снизит количество бездомных животных», — сказал парламентарий.

Проект закона предполагает, что определять перечень животных для обязательной регистрации будет правительство. Животных, которые в этот перечень не попадут, можно будет регистрировать добровольно. Полномочиями по организации этой работы хотят наделить Минсельхоз Подмосковья, а определением площадок для выгула питомцев займутся органы местного самоуправления. При этом информация об этих площадках должна быть в открытом доступе в системе РГИС.

В законе могут закрепить правила регистрации, выгула и перевозки животных. Кроме того, предлагается прописать в нем особые условия для защиты людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны животных.

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Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
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