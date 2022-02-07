«Лыжня России‑2022» пройдет в Подмосковье

понедельник, 07 февраля 2022 | 11:20    
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Массовая гонка «Лыжня России-2022» стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». На нее приглашаются жители Подмосковья.

Регистрация на гонку проводится на портале Russia Running по ссылке до 23:59 8 февраля.

Традиционное зимнее событие пройдет 40-й раз. Ежегодно оно собирает и профессиональных спортсменов, и любителей. Народная лыжня идет также почти во всех регионах России, всего участвуют более 500 тыс. человек.

Для всех лыжников подготовлена одна дистанция – 10 км. Соревноваться будут в нескольких группах: юноши 2004 г.р. – 2013 г.р., девушки 2004 г.р. – 2013 г.р., мужчины 2003 г.р. и старше, женщины 2003 г.р. и старше.

В понедельник также начинает работать специальная комиссия по допуску к соревнованиям. Участвовать могут граждане РФ и иностранных государств только при наличии заявки с допуском врача, имеющие полис (оригинал) страхования жизни, полис (оригинал) страхования от несчастных случаев и представившие документ, подтверждающий личность - паспорт или свидетельство о рождении.

Прием проводится по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, до 11 февраля. Телефон для справок – 8-495-230-05-14.

В связи с эпидемиологической обстановкой, все взрослые участники могут выйти на «Лыжню России – 2022» только при наличии QR-кода о вакцинации от Covid-19 или сертификата о перенесенном заболевании.

Тэги: 
соревнования
лыжи
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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