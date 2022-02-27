Как обойти замедление работы Facebook и Instagram

воскресенье, 27 февраля 2022 | 15:36    
Новости
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Просто установите VPN-сервис, так называемый прокси. Есть как платные, так и бесплатные сервисы.

Провайдеры Интернет по распоряжению соответствующих органов полностью блокируют или замедляют доступ к сайтам, используя информацию о вашем IP-адресе. Установив прокси, вы меняете свой IP-адрес, геолокацию и превращаетесь в другого человека, проживающего вне страны физического пребывания.

Теперь все ограничения, установленные сторонними ресурсами для вас — простая формальность. Как дополнительный бонус, установив прокси, вы можете быть уверены в своей анонимности и безопасности в Интернете.

Для пользователей браузеров Google Chrome и Opera доступен бесплатный сервис freeGate: https://fri-gate.org/ru/ Он устанавливается как расширение браузера. Для мобильных устройств доступен в PlayMarket и AppleStore.

После установки желательно почистить кэш браузера (клавиша F5) и перезагрузить компьютер или смартфон.

Приятного общения в соцсетях!

 

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