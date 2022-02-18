История дубненской милиции. Герои

пятница, 18 февраля 2022 | 09:42    
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В связи с предстоящим 50-летием со дня образования городского отдела внутренних дел продолжаем рассказ о его истории.
  • Руководители дубненской милиции неизменно принимали участие в открытии турнира по самбо, посвященного памяти Дмитрия Михайлова
  • В день гибели Д.Михайлова сослуживцы и первый тренер обязательно придут на его могилу…
  • Развод нарядов ППС: Евгений Иевлев снова в милицейском строю!

18 февраля - грустная дата для дубненской милиции: в этот день в 1999 году при спасении людей на воде трагически погиб старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Дмитрий Михайлов.

Поступив на службу в ОВД по окончании ВВВСКУ, молоденький лейтенант сумел успешно влиться в дружный коллектив ОУР и раскрыть за шесть лет службы не одно преступление. Особые надежды он подавал в спорте, став мастером спорта по борьбе самбо, бронзовым призером чемпионата России среди студентов и неоднократным чемпионом ГУВД Московской области. Памяти погибшего сотрудника милиции в Дубне ежегодно проводится традиционный спортивный турнир по борьбе самбо.

Так уж сложилось (по счастью!), что в истории ОВД немного сотрудников, погибших при трагических обстоятельствах. Помимо Дмитрия Михайлова в этот День Памяти в милицейско-полицейском кругу вспоминают старшего участкового инспектора милиции Павла Богатонова, трагически погибшего при задержании правонарушителя, а также милиционера ППСМ Евгения Иевлева, отдавшего свою жизнь при спасении людей на пожаре. По давно заведенной традиции все разводы нарядов начнутся сегодня с минуты молчания…

Тэги: 
Дубна
краеведение
полиция
Источник:
Александр Головин
Автор:
Редакция Новостей
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