«И снова здравствуйте!»: Дубна опять "засветилась" в кино

В центре сюжета - история бандита Бориса (Андрей Мерзликин), который однажды решает завязать и начать новую жизнь. В тот же день его убивают. Неожиданно воскреснув в морге, он намерен выяснить, кто его убил и как жить дальше. На пути к ответам на вопросы героя еще не раз убивают – да, именно так! Но он фантастическим образом возвращается к жизни снова и снова.

По сюжету, напарник Бориса - студент Артем (Денис Власенко) постоянно курсирует между Тверью и Москвой. Одним из таких эпизодов стала погоня и авария на мосту под Дубной, где машина студента падала с моста, взрывалась и разбивалась.