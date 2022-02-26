«И снова здравствуйте!»: Дубна опять "засветилась" в кино

В центре сюжета - история бандита Бориса (Андрей Мерзликин), который однажды решает завязать и начать новую жизнь. В тот же день его убивают. Неожиданно воскреснув в морге, он намерен выяснить, кто его убил и как жить дальше. На пути к ответам на вопросы героя еще не раз убивают – да, именно так! Но он фантастическим образом возвращается к жизни снова и снова.
По сюжету, напарник Бориса - студент Артем (Денис Власенко) постоянно курсирует между Тверью и Москвой. Одним из таких эпизодов стала погоня и авария на мосту под Дубной, где машина студента падала с моста, взрывалась и разбивалась.
"Такие сложные сцены, требующие особой технологической и трюковой подготовки, сложно снимать в городе, много заморочек", – говорит режиссер Егор Чичканов. – "Локейшн-менеджеры и продюсеры предлагали разные варианты, в какой-то момент нашли этот мост, и он идеально вписался. Сначала на дороге была сложная погоня: внутри машины завязалась драка, машина виляла, вылетала на обочину, чуть не врезалась в другой автомобиль и потом падала с моста. Мы не рассчитывали на много дублей, хотя были готовы на всякий случай восстановить частично внешний вид машины, чтобы потом скинуть еще раз, но это не понадобилось. Она с первого раза очень эффектно разбилась".