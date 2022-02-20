Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область готова принять беженцев из Донбасса

«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска.
Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы», — сказал Воробьев.
«Мострансавто» предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания.
Напоминаем, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию.