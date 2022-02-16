Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным

Губернатор отметил, что Крупенин возглавляет Талдомский округ в течение двух лет. Это удаленная территория, где всегда есть свои специфичные моменты.

«Два года вы возглавляете городской округ Талдом – территория удалённая, где всегда есть свои специфичные моменты. В этом году должны реализовать проект благоустройства, капитально отремонтировать школу. На отдалённых территориях важно, и об этом я говорил в своём обращении, создание рабочих мест. Экономика, привлечение инвестиций – это имеет принципиальное значение. Знаю, что в прошлом году вы активно вводили в оборот сельхозземли», – сказал Воробьёв.

В 2021 году количество обрабатываемых площадей в муниципалитете увеличили более чем в 6,6 раз – до 4,8 тыс га. Также возросли объёмы производства картофеля6 в прошлом году собрали 22 тыс тонн, что в 2,2 раза превысило значение данного показателя за предыдущий период.

Крупенин доложил, что в Талдомском городском округе производится почти 15% от всего сертифицированного картофеля в России, который используется в качестве семян не только в Подмосковье, но и поставляется в другие регионы страны.

Кроме того, в муниципалитете создано свыше 650 рабочих мест, вдвое увеличилось число самозанятых.

В городском округе благоустроено три пешеходные зоны – в Талдоме, в посёлках Вербилки и Запрудня. В 2021 году завершили 1-й этап работ в парковой зоне п. Северный, а в этом – очистят водоём, обустроят береговую линию и пляж с насыпным песком. Также там появятся беговые дорожки, лыжная трасса и лесопарковая зона.

Ещё один проект – объединение в единое целое парка Солнечный берег и сквера Остапюка в Запрудне. Цель – создать удобное городское пространство, которое обеспечит пешеходную доступность автобусной станции и прилегающих территорий. Первый этап работ намечен на 2022 год.

Преобразится и площадь Карла Маркса в Талдоме, также будет реконструирована колокольня. В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершены работы по обустройству тротуара площадью 800 кв м вдоль храма.

«Здесь находится Собор Михаила Архангела, которому исполняется 222 года. Вместе с площадью мы уже начали реконструкцию колокольни, и в этом году обязательно ее закончим. Будем там делать всё комплексно, чтобы сохранить исторический облик центра города», – сказал глава округа.

Талдомская средняя школа №1 построена ещё в 1919 году. В этом году её капитально отремонтируют – обновят и внутренние помещения, и фасад, и кровлю, и инженерные сети.

«Хочу сказать большое спасибо за то, что нашу школу включили в Президентскую программу. Там у нас 500 учащихся. Мы уделяем образованию достаточно много времени, все больше ребят участвует в олимпиадах. Надеемся, что у нас и дальше будут хорошие результаты в образовании», – добавил Юрий Крупенин.

В завершение рабочей встречи губернатор акцентировал внимание на важности поддержки медиков.

«Сейчас серьёзная нагрузка на медицину, в том числе из-за последнего штамма коронавируса «омикрон». Его специфика в том, что он бьёт именно по амбулаторному звену. У нас есть ряд программ, которые обеспечивают заботу, поддержку медиков, в том числе, направленных и на привлечение новых специалистов. Прошу обратить на это внимание», – заключил Воробьёв.

Врачам он передал самые добрые пожелания.