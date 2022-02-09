Глава Дубны встретился с сотрудниками Научно-производственного объединения «Атом»

Глава города рассказал о реализации президентских проектов, региональных и муниципальных программ на территории наукограда. Ответил на вопросы, большая часть которых касалась социальной сферы, образования, медицины, а также ЖКХ и благоустройства.

В лицее «Дубна» давно не было ремонта

Выйдем на место вместе с руководителем ГОРУНО, оценим ситуацию и решим, что нужно отремонтировать. В этом году планируем заасфальтировать площадку перед учреждением.

Как вы относитесь к дистанционной форме обучения?

Считаю, что это менее эффективно, чем очное. Важен контакт учителя с ребенком, взаимодействие. И надо учитывать, что не всем детям подходит такая форма, да и педагогам тоже. Я за классическое очное обучение. На дистант школы Дубны переходить не планируют.

В поликлиниках нехватка врачей, если раньше это были некоторые узкие специалисты, то теперь и терапевтов не хватает. Как решается этот вопрос?

В связи с новой волной пандемии коронавируса (штамм омикрон) колоссальная нагрузка сейчас на первичном звене, в частности, на терапевтах. Поликлиники дубненской горбольницы переведены на ежедневный режим работы с 8 утра до 8 вечера. Прием узких специалистов временно ограничен, поскольку они тоже привлечены на борьбу с ковидом. Поликлиника МСЧ-9 работает ежедневно с 7 утра до 9 вечера. Потоки пациентов разделены. Ситуация непростая, но за последние несколько дней количество заболевших идет на спад. Тем не менее даже в этих непростых условиях за прошлый год удалось привлечь 23 врача в ДГБ и 9 – в МСЧ-9.

Есть ли какое-то санитарно-курортное лечение для детей, переболевших ковидом?

В муниципалитете нет таких программ, но в любом случае решение о реабилитации принимает врач. Если ребенок тяжело перенес ковид, есть серьезные последствия для здоровья, мы готовы подключиться к решению этого вопроса, рассматривая каждый случай индивидуально. Но должно быть соответствующее заключение врача, его рекомендации.

Очень нужна детская поликлиника. Как предложение: здание соцзащиты приспособить под садик, бывшую «Русь» можно под поликлинику, бывший Сбербанк на Боголюбова – для дополнительного обучения.

Эти здания не принадлежат муниципалитету. Мы не можем распоряжаться чужой собственностью.

Подал заявку на участие в программе соцгазификации, но, к сожалению, от Мособлгаза нет обратной связи: попал я в программу или нет – непонятно.

Вопрос решается просто: достаточно позвонить в Управление ЖКХ 8 (496) 218-05-05, доб. 288, и сотрудники проконсультируют вас, уточнят всю информацию. Сейчас у Мособлгаза прошел конкурс на определение подрядчика, который будет непосредственно выполнять работы по соцгазификации в Дубне; будет составлен график, какие дома сначала, какие позже; приоритетные участки – Александровка, Козлаки, Юркино.

Планируется ли реконструкция ливневой канализации?

Пока на это нет средств. Обслуживаем то, что имеем. Канализация строилась лет 40-50 назад. Но сейчас другие стандарты строительства: на левом берегу, на территории ОЭЗ, уже проложены ливневки.

Нельзя ли раскадастрировать дворовые территории и вернуть их в муниципальную собственность (речь о тротуарах, дорогах)?

Для этого нужно пройти суд и получить согласие всех собственников. Управляющие компании даже при поддержке жителей сделать это не смогли. Будем действовать по сервитуту.

Вопросов во время встречи поступило очень много, все они взяты в работу. Благодарю коллектив предприятия за конструктивный диалог.