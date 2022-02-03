Глава Дубны встретился с руководством Дубненской горбольницы и взрослой поликлиники Левобережья

Как рассказал главный врач горбольницы Алексей Осипов, на карантин поликлиники не закрываются. Но по распоряжению Минздрава региона плановая помощь временно прекращена. Все силы брошены на прием пациентов с вирусной инфекцией. Заведующая поликлиникой Ирина Лебедева сообщила, что нагрузка выросла в несколько раз. Терапевты посещают больных с температурой на дому – по 40 человек в день на каждого врача.

В поликлинике потоки разделены: пациентов с признаками ОВРИ принимают в одном крыле, остальных – в другом, но очереди большие. В помощь терапевтам привлекают узких специалистов: по своему профилю они пока ведут прием только в экстренных, неотложных случаях. К сожалению, медики тоже не застрахованы от болезни, практически каждый день выбывают из строя и врачи, и медсестры.

Администрация городского округа предоставляет автомобили для обслуживания вызовов и готова оказывать всяческое содействие медработникам. С начала недели в поликлиниках Дубны дежурят волонтеры: 14 студентов работают посменно, заполняют бланки, ведут медицинскую документацию.