Глава Дубны встретился с руководством Дубненской горбольницы и взрослой поликлиники Левобережья

четверг, 03 февраля 2022 | 12:23    
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Главной темой встречи стала ситуация с заболеваемостью в Дубне. За минувшие сутки количество вызовов на дом, принятых в поликлиниках Дубненской городской больницы, дошло до 1000.

Как рассказал главный врач горбольницы Алексей Осипов, на карантин поликлиники не закрываются. Но по распоряжению Минздрава региона плановая помощь временно прекращена. Все силы брошены на прием пациентов с вирусной инфекцией. Заведующая поликлиникой Ирина Лебедева сообщила, что нагрузка выросла в несколько раз. Терапевты посещают больных с температурой на дому – по 40 человек в день на каждого врача.

В поликлинике потоки разделены: пациентов с признаками ОВРИ принимают в одном крыле, остальных – в другом, но очереди большие. В помощь терапевтам привлекают узких специалистов: по своему профилю они пока ведут прием только в экстренных, неотложных случаях. К сожалению, медики тоже не застрахованы от болезни, практически каждый день выбывают из строя и врачи, и медсестры.

Администрация городского округа предоставляет автомобили для обслуживания вызовов и готова оказывать всяческое содействие медработникам. С начала недели в поликлиниках Дубны дежурят волонтеры: 14 студентов работают посменно, заполняют бланки, ведут медицинскую документацию.

"Очень прошу жителей Дубны с пониманием отнестись к сложившейся обстановке и вести себя корректно с врачами, которые искренне стараются помочь каждому. В условиях новой волны пандемии ковида они работают без выходных и практически круглосуточно", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

Тэги: 
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