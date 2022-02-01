Глава Дубны встретился с преподавателями физико-математического лицея имени академика В.Г.Кадышевского

При формировании преподавательского состава удалось привлечь высококвалифицированных специалистов не только из Дубны и Подмосковья, но также из других регионов нашей страны. Коллектив сложился сильный, инициативный, увлеченный своим делом.

"Встретился с педагогами и директором лицея Юрием Петровичем Курлаповым. Поговорили о работе в новых условиях. Учителя рассказали, что программа сложная, насыщенная, кардинально отличается от школьной: здесь иной подход к преподаванию, главное – заинтересовать, вовлечь ребенка в процесс обучения. Сложностей с этим нет, ведь лицеисты нацелены на результат, знают, чего хотят, некоторые уже определились с будущей профессией", - прокомментировал результаты встречи Глава Дубны.

Здесь не ругают за неправильные ответы, учат размышлять и иметь свою точку зрения, быть личностями. По словам преподавателей, сначала ученики были несколько зажаты, скованны, неуверенно выражали свое мнение. Сейчас период адаптации завершен. Справиться с трудностями помогают психолог, социальный педагог, родители.

На следующий год в лицее открываются два 10-х класса, нужны физики, математики, потому что профильные преподаватели с такой нагрузкой просто не справятся. Будет объявлен всероссийский конкурс на замещение вакантных должностей.

Также на встрече обсудили дополнительные меры социальной поддержки учителей. Приезжих из других регионов уже обеспечили жильем по договорам аренды. Но купить квартиру в Дубне просто невозможно, хотя зарплата педагогов выше средней и есть ипотечные программы. Это общая проблема для наукограда, которую Администрация Дубны намерена решать вместе с градообразующими предприятиями и командой Губернатора Московской области.

Напоминаем, что учредителями физмат-лицея выступили Правительство Московской области и Администрация городского округа Дубна. Региональный статус нового учебного заведения дает более широкие возможности для дальнейшего развития.