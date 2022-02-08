Ещё одну свалку недалеко от Дубны ликвидируют к осени 2023 года

вторник, 08 февраля 2022 | 20:11    
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Администрация Талдомского городского округа ищет подрядчика для ликвидации полигона твердых коммунальных отходов.

В 2020 году в Московской области закрыли последний мусорный полигон. Это важный этап на пути к чистому Подмосковью. Впереди - большая работа по рекультивации бывших свалок, в том числе полигон «Талдомский», который закрыт с 2014 г.

Полигон располагается в трех километрах от Талдома. Площадь рекультивации объекта составляет 45 200 м2, объем твердых коммунальных отходов – 309,9 тыс. м3.

В первую очередь, нужно устранить негативное влияние полигона на природу и помешать распространению свалочного газа. Специалистами изучен объем и состав отходов, оценено состояние бывшей свалки и разработан проект рекультивации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 февраля, с победителем заключат контракт на 795 млн рублей. Работы должны завершиться к сентябрю 2023 года.

Рекультивация пройдет в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среды Подмосковья» на 2017-2026 годы.

Тэги: 
экология
отходы
Талдом
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Фото: flydubna
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