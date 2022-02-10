Экс-министр культуры РФ перегородил доступ к береговой линии Московского моря

Иск подан Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой и ТУ Росимущества в Тверской области к администрации города Конаково и Соколову Александру Сергеевичу. Заседание по делу запланировано на 14 февраля.
«Сейчас в Конаковском суде судьей Чувашовой И.А. рассматривается дело об обеспечении свободного доступа граждан на береговую полосу реки Волга (дело №2-65/2022 (2-1560/2021). Иск подан Тверским природоохранным прокурором к бывшему Министру культуры РФ, а ныне Ректору Московской консерватории, Соколову А.С. и Администрации города Конаково. Забор, установленный Соколовым А.С., уже много лет незаконно перегораживает проход на берег Волги в районе поселка Энергетик (Конаковский район, Тверская область - ред.) и препятствует доступу жителей к береговой полосе. Мы долгое время надеялись, что человек, занимающий такие должности, последует букве закона и исправит несправедливость, которой подверг жителей, но наши надежды не оправдались», – пишут жители в своём письме в Прокуратуру.
В качестве доказательства активисты прикладывают фрагмент публичной кадастровой карты спорного участка берега Волги.
«К сожалению, пока у жителей нет никакого статуса в этом судебном процессе, и мы не можем участвовать в заседаниях суда и предоставлять доказательства. <…> Если бы жители были полноправными участниками процесса, то смогли представить больше доказательств и привлечь больше свидетелей», - пишут активисты, которые готовы доказывать свою точку зрения и свое право на доступ к берегу реки.
Жители поселка Энергетик сообщили, что обратились с ходатайством в суд об участии в процессе в качестве третьего лица, поскольку, как они утверждают, именно по их обращению в природоохранную прокуратуру возбуждено дело, и их участие в процессе было бы совершенно логичным. На предыдущем судебном заседании 17 января 2022 года судья отказалась приобщить к делу фото и видеоматериалы. Если бы жители были полноправными участниками процесса, то смогли представить больше доказательств и привлечь больше свидетелей.