Экс-министр культуры РФ перегородил доступ к береговой линии Московского моря

«К сожалению, пока у жителей нет никакого статуса в этом судебном процессе, и мы не можем участвовать в заседаниях суда и предоставлять доказательства. <…> Если бы жители были полноправными участниками процесса, то смогли представить больше доказательств и привлечь больше свидетелей», - пишут активисты, которые готовы доказывать свою точку зрения и свое право на доступ к берегу реки.

Жители поселка Энергетик сообщили, что обратились с ходатайством в суд об участии в процессе в качестве третьего лица, поскольку, как они утверждают, именно по их обращению в природоохранную прокуратуру возбуждено дело, и их участие в процессе было бы совершенно логичным. На предыдущем судебном заседании 17 января 2022 года судья отказалась приобщить к делу фото и видеоматериалы. Если бы жители были полноправными участниками процесса, то смогли представить больше доказательств и привлечь больше свидетелей.