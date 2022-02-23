Дубну посетил посол Республики Узбекистан в Российской Федерации

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников рассказал об основных направлениях исследований в ОИЯИ и флагманских проектах. Он отметил, что в последние два года особенно активно идет сотрудничество Узбекистана и страны местопребывания ОИЯИ – Российской Федерации: общие научные проекты обсуждаются на уровне национальных академий наук Узбекистана и России, есть совместные проекты в области атомной энергетики.

«Я очень рад, что ОИЯИ в этой повестке играет активную роль, как в подготовке кадров для Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, так и для организаций, работающих в сфере обращения с ядерными технологиями. Это и фундаментальные исследования, и прикладные. На мой взгляд, очень успешно развивается сотрудничество между Дубной и Узбекистаном с точки зрения включения Республики Узбекистан в крупные международные научные проекты», — сказал Григорий Трубников.

Ботиржон Асадов обозначил важность сотрудничества с ОИЯИ для Узбекистана, включая взаимодействие в области энергетики, а также образовательных программ. Около трехсот граждан Узбекистана ежегодно проходят обучение и стажировки за границей, в том числе в Российской Федерации, за счет поддержки фонда «Надежда нации». Начиная с 2017 года, в Узбекистане открыты и функционируют филиалы пятнадцати ведущих российских вузов.

«Культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на новый этап, – сказал Ботиржон Асадов. – Раньше больший упор делался на экономическое сотрудничество, вопросы безопасности, но сейчас наше сотрудничество обрело многогранный характер, когда охватываются практически все сферы жизнедеятельности, включая образование», – подчеркнул посол.

Возможности ОИЯИ в деле подготовки кадров стали одной из главных тем обсуждения. Также была отмечена важность расширения осведомленности об ОИЯИ в Узбекистане. В связи с этим Григорий Трубников рассказал об опыте ОИЯИ по созданию в странах-участницах информационных центров и проведению в Институте стажировок для научно-административного персонала исследовательских и образовательных организаций.

В рамках визита высокая делегация посетила Лабораторию ядерных реакций, где гости осмотрели ускоритель ДЦ-280 и наноцентр. В Лаборатории нейтронной физики визитерам рассказали о работе реактора ИБР-2 и прикладных исследованиях, в частности, в области археологии. Завершила визит встреча с представителями национальной группы Республики Узбекистан.