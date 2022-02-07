Дубненские спасатели просят граждан не выходить на лед водоёмов без необходимости

Как рассказал начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают следить за обстановкой на акваториях рек и водоемов в районе выезда своих подразделений.

«За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг толщины льда на 52 водоемах Московской области. В среднем она составляет 25 – 35 сантиметров. Но есть и опасные участки, где ледяной покров периодически тает, а потом вновь появляется. Так, отдельные участки реки Волги то оттаивают, то покрываются льдом, который не успевает набрать достаточную толщину. Выходить на такой лед категорически запрещено. Информацию об опасных водоемах - сейчас на территории Московской области их девять - мы передаем в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего ее доведения до населения», - сказал Алексей Бабенко.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» добавил, что пешеходам, желающим сократить путь через замерзшие водоемы, стоит подумать, прежде чем осуществлять свои действия.

«Лед зимой неоднороден, в местах сильных течений он истончен и может проломиться под весом взрослого человека. Под снегом могут также оказаться незамеченными проруби и майны», - сказал Алексей Бабенко.

Рыбакам начальник теруправления посоветовал позаботиться о собственной безопасности.