Дубненские спасатели просят граждан не выходить на лед водоёмов без необходимости

понедельник, 07 февраля 2022 | 14:54    
Новости
     2
Привычные для февраля дневные оттепели, когда снег и лед на солнце начинают подтаивать, могут отразиться на обстановке на водоемах. Лед на них истончается и повышается опасность для выхода на него человека.

Как рассказал начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают следить за обстановкой на акваториях рек и водоемов в районе выезда своих подразделений.

«За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг толщины льда на 52 водоемах Московской области. В среднем она составляет 25 – 35 сантиметров. Но есть и опасные участки, где ледяной покров периодически тает, а потом вновь появляется. Так, отдельные участки реки Волги то оттаивают, то покрываются льдом, который не успевает набрать достаточную толщину. Выходить на такой лед категорически запрещено. Информацию об опасных водоемах - сейчас на территории Московской области их девять - мы передаем в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего ее доведения до населения», - сказал Алексей Бабенко.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» добавил, что пешеходам, желающим сократить путь через замерзшие водоемы, стоит подумать, прежде чем осуществлять свои действия.

«Лед зимой неоднороден, в местах сильных течений он истончен и может проломиться под весом взрослого человека. Под снегом могут также оказаться незамеченными проруби и майны», - сказал Алексей Бабенко.

Рыбакам начальник теруправления посоветовал позаботиться о собственной безопасности.

«Отправляясь на рыбалку на лед, не забудьте взять с собой все необходимое снаряжение, средства спасения – спасательный жилет, веревку, палку и т.д. Все эти вещи в случае провала под лед помогут сохранить жизнь до прихода помощи», - сказал Алексей Бабенко.

Тэги: 
Мособлпожспас
безопасность
профилактика
Читать Дубна.Ru в

 

03.02.2022 | 13:49   
Шпаргалки
    9
О зимних правилах пожарной безопасности
В зимний период особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Обогревая жильё, следует помнить, что...
пожар | безопасность | Мособлпожспас
03.02.2022 | 19:02   
Новости
    57
Спасенного из полыньи на Канале имени Москвы лосенка выпустили в лес
Молодую лосиху, которую спасли из ледяной воды, подлечили и выпустили в естественную среду обитания.
Мособлпожспас | Канал | звери
01.02.2022 | 10:38   
Новости
    115
Глава Дубны встретился с преподавателями физико-математического лицея имени академика В.Г.Кадышевского
Областной физико-математический лицей открылся в Дубне 1 сентября 2021 года. Первыми его учениками стали 218 ребят, в...
Дубна | образование