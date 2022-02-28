Дубненские пловцы блестяще выступили на чемпионате и первенстве Московской области

понедельник, 28 февраля 2022 | 12:09    
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26 февраля команда из Дубны прекрасно выступила в Королёве на чемпионате и первенстве Московской области по плаванию среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Сборную Дубны представляли учащиеся школы «Возможность», воспитанники тренера Евгении Крупской: Ярослав Кузнецов, Данила Кузнецов, Артём Исаакян, Виктор Курылев, Максим Тулибеков, Александр Матвеев и Вадим Матвеев.

Артёма Исаакян в рамках чемпионата завоевал три медали:

  1. золото – в королевой эстафете 4 х 100 м в составе команды Московской области;
  2. серебро – на дистанции 100 м вольным стилем;
  3. бронзу – на дистанции 100 м плаванием на спине.

В рамках первенства Московской области по плаванию бронзовые медали завоевали:

  • Ярослав Кузнецов – дистанция 100 м плаванием на спине;
  • Данила Кузнецов – дистанция 100 м вольным стилем.

От души поздравляем чемпиона и двукратного призёра чемпионата Московской области по плаванию Артёма Исаакяна! Поздравляем призеров первенства МО Ярослава и Данилу Кузнецовых! Также выражаем благодарность спортивному наставнику ребят Евгении Крупской!

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