Дубненские пловцы блестяще выступили на чемпионате и первенстве Московской области

понедельник, 28 февраля 2022 | 12:09
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26 февраля команда из Дубны прекрасно выступила в Королёве на чемпионате и первенстве Московской области по плаванию среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Сборную Дубны представляли учащиеся школы «Возможность», воспитанники тренера Евгении Крупской: Ярослав Кузнецов, Данила Кузнецов, Артём Исаакян, Виктор Курылев, Максим Тулибеков, Александр Матвеев и Вадим Матвеев.
Артёма Исаакян в рамках чемпионата завоевал три медали:
- золото – в королевой эстафете 4 х 100 м в составе команды Московской области;
- серебро – на дистанции 100 м вольным стилем;
- бронзу – на дистанции 100 м плаванием на спине.
В рамках первенства Московской области по плаванию бронзовые медали завоевали:
- Ярослав Кузнецов – дистанция 100 м плаванием на спине;
- Данила Кузнецов – дистанция 100 м вольным стилем.
От души поздравляем чемпиона и двукратного призёра чемпионата Московской области по плаванию Артёма Исаакяна! Поздравляем призеров первенства МО Ярослава и Данилу Кузнецовых! Также выражаем благодарность спортивному наставнику ребят Евгении Крупской!