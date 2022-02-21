Дубна: научные планы на ближайшие 7 лет

Рассматривалось развитие таких объектов научной инфраструктуры ОИЯИ, как коллайдер NICA, нейтринный телескоп Baikal-GVD и суперкомпьютер «Говорун». Обсуждались планы по модернизации реактора ИБР-2, установки ИРЕН и циклотрона У400-М, а также по созданию нового нейтронного источника «Нептун».

Председатель заседания научный руководитель Института академик РАН Виктор Матвеев рассказал, что рассмотрению первой редакции плана предшествовала очень большая подготовка со стороны как дирекции ОИЯИ, так и руководства и ведущих ученых всех лабораторий.

«Когда мы думаем о концепции семилетнего плана развития, мы должны, в первую очередь, принять во внимание научную основу всех наших планов. И здесь важно не только реализовать задачи текущей семилетки, но также и представить их научной общественности стран-участниц», — отметил Виктор Матвеев.

Планы Объединенного института на 2024–2030 годы участникам встречи представил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников. Он начал свое выступление с обзора предварительных итогов текущей семилетки 2017–2023 годов, которые будут проанализированы международными экспертами на ближайшей сессии Ученого совета ОИЯИ.

Григорий Трубников обозначил перечень площадок, на которых будет прорабатываться новый семилетний план Института. Так, первые слушания концепции семилетнего плана предстоят на 131-й сессии Ученого совета ОИЯИ. В конце февраля – начале марта материал будет направлен в международную рабочую группу, имеющую в своем составе восемь подгрупп по каждому из флагманских направлений ОИЯИ. Далее рассмотрение документа будет проходить на заседаниях руководящих органов ОИЯИ (ПКК, УС, КПП), и в сентябре 2023 года будет сформирована окончательная версия плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024–2030 гг. с учетом замечаний, полученных за полтора года. Наконец, в ноябре 2023 года на сессии КПП состоится рассмотрение окончательной версии семилетнего плана как в терминах научной программы, так и в бюджетных формулировках.

Директор ОИЯИ выделил шесть базовых исследовательских направлений Объединенного института, среди которых релятивистская физика тяжелых ионов и спиновая физика, ядерная физика низких энергий, конденсированное состояние вещества и нейтронная физика, нейтринная физика и астрофизика частиц, информационные технологии и высокопроизводительный компьютинг, науки о жизни и прикладные исследования.

«Семилетка 24–30 – это надежная, открытая, глобально востребованная исследовательская инфраструктура: NICA, Фабрика сверхтяжелых элементов, реконструированный, модернизированный реактор ИБР-2, нейтринная установка, вычислительный кластер и информационный центр. Надежная работа всех этих установок, которые создавались на протяжении 10–15 лет, послужит результатом и успехом предстоящей семилетки», — отметил Григорий Трубников, формулируя будущие цели работы Института.

Он также отметил, что в стратегии развития ОИЯИ сказано, что приоритет Института – это человеческий капитал.

«Институт должен прирасти примерно 1,5 тысячами человек к 2030 году, и надежная рабочая инфраструктура – самый эффективный инструмент для привлечения талантливых ученых и инженеров в ОИЯИ», — сказал Григорий Трубников.

Кроме того, подчеркнул он, в течение следующей семилетки предстоит оценить и выбрать новые крупномасштабные проекты, которые можно было бы начать реализовывать либо в конце семилетки, либо уже после, начиная с 2030 года.

Основные направления развития

ЛФВЭ

В 2023 году должен начать работу проект NICA. До 2030 года планируется завершить сооружение детекторов BM@N, MPD и SPD, и к концу семилетки полномасштабная конфигурация MPD должна заработать, также должна быть завершена первая конфигурация SPD. Рассматривается возможное расширение проекта NICA для использования в качестве электрон-ионного и электрон-протонного коллайдера и как источника интенсивного протонного пучка. Должна быть проведена полная реконструкция Нуклотрона. Помимо этого, для проекта NICA должна быть создана грид-архитектура, такая же, как для LHC.

ЛИТ

Суперкомпьютер «Говорун» должен развиваться опережающими темпами и увеличить скорость на порядок, до нескольких терабит в секунду. Также сотрудники Лаборатории информационных технологий будут заняты созданием роботов, способных работать в экстремальных условиях.

ЛНФ

В Лаборатории нейтронной физики в 2025 году должно быть заменено топливо в реакторе ИБР-2 и модернизированы нейтроноводы. В установке ИРЕН планируется увеличить интенсивность нейтронного потока. Продолжит создаваться нейтронный источник «Нептун».

ЛЯР

В ЛЯР Фабрика сверхтяжелых элементов будет работать в крейсерском режиме. До конца 2022 года будет завершена модернизация циклотрона У400-М, который продолжит работу в 2023–2030 годы.

Крупнейший в северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD продолжит сбор данных. В отношении него поставлена задача увеличить в течение 2–3 лет эффективный объем до 1 куб. км.

Политика в области научных сообществ

Оживленную дискуссию среди участников НТС вызвал вопрос приоритизации внутренних и внешних экспериментов ОИЯИ. Было обозначено, что продолжится участие ОИЯИ в передовых внешних экспериментах по физике релятивистских столкновений тяжелых ионов, физике частиц и физике нейтрино при условии, что потенциал открытий в этих экспериментах будет высок и исследователи ОИЯИ смогут играть в них ведущую роль. Вместе с этим, было отмечено, что приоритизация нужна не только в отношении внешних проектов, но и внутренних, и здесь в выборе направлений исследований, следует опираться только на те исследования, которые прошли экспертизу ряда международных комитетов.