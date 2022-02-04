Дубна: Институтская часть и Черная речка. Отчет депутатской группы за 2021 год

О своей работе в 2021 году рассказали семь народных избранников, чьи округа находятся в Институтской части города и микрорайоне Черная речка: Ярослав Викулин, Валерий Николаев, Мария Туголукова, Евгений Углов, Игорь Широков, Борис Шестов, Марк Ширченко (руководитель группы).

В течение года депутаты приняли участие в 94 заседаниях постоянных депутатских комиссий:

по бюджету, финансам и налогам – 16;

по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам – 14;

по градостроительству, имущественным и земельным отношениям – 23;

по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам – 31;

по образованию, культуре и туризму – 10,

а также в комиссиях и рабочих группах при Администрации города.

Представляли Совет депутатов в общественном совете при дирекции ОИЯИ, в рабочих группах по совершенствованию оказания медицинской помощи МСЧ № 9 и по созданию физмат-лицея им. В.Г. Кадышевского, в попечительских советах дома-интерната «Рождественский», Совета ветеранов и др.

В прошлом году депутатам поступило 84 обращения жителей города: 47 – ИЧ и 37 – ЧР. Прием граждан осуществлялся по двум адресам: в здании Администрации городского округа на ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 116, и библиотеке семейного чтения на улице Московской, дом 6 (детское отделение).

Были периоды, когда из-за осложнения эпидемиологической обстановки по COVID-19 личные приемы прекращались, а работа Совета велась в дистанционном режиме, посредством ВКС. Но депутаты территориальной группы консультировали горожан по телефону или через соцсети, участвовали в волонтерской деятельности.

Наибольший общественный резонанс в 2021 году вызвал проект создания комплекса по переработке строительных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год, что в 20 раз превосходит объемы строительного мусора, образуемого в Дубне. Разместить его предполагалось в Институтской части, вблизи от университетского городка, в санитарно-защитную зону попали бы земли для многодетных семей, жилая застройка.

Дубненцы собрали более 10 тысяч подписей «против». Депутаты территориальной группы и Совета депутатов в целом предприняли все возможные шаги, чтобы не допустить появления такого предприятия в наукограде. В результате единой позиции органов местного самоуправления и городского сообщества планы по открытию перерабатывающего комплекса были отменены, – сказал руководитель территориальной группы Марк Ширченко.

В отчетных материалах депутаты перечислили объекты благоустройства на территории своих округов: отремонтированные дороги, тротуары, пешеходные переходы, дворы многоквартирных домов, уличное освещение.

Сообщили, что по обращениям жителей территориальная группа инициировала обустройство остановочных пунктов общественного транспорта между Юркино и Александровкой. В 2021 году сделаны заездные карманы и площадки. Необходимо оборудовать автобусные павильоны и установить освещение. Выполнение этих задач – на депутатском контроле.

Среди первоочередных направлений:

ликвидация предприятия по утилизации (сжиганию) медицинских и биологических отходов;

разработка проекта второго этапа реконструкции аварийного дома 18 по ул. Понтекорво и его реализация;

нормативное содержание и ремонт дорог;

газификация улицы Юркино;

завершение процедур по приданию официального статуса особо охраняемых природных территорий двум лесным массивам – «Козлаковский лес» и «Ратминский бор»;

обновление стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы;

ремонт Комсомольской набережной;

освещение Нового шоссе.

После доклада депутаты и приглашенные сотрудники Администрации города ответили на вопросы жителей.

Напомним, что отчет территориальной депутатской группы микрорайона Большая Волга состоится 8 февраля в 18.00 в актовом зале школы № 7; Левобережной депутатской группы – 15 февраля в 18.00 в лекционном зале ДК «Октябрь».

Обратиться в Совет депутатов можно по телефону 218-05-15, доб. 238 и 239, или по электронной почте sddubna@mail.ru.