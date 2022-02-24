Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников выбран членом попечительского совета Российского научного фонда

четверг, 24 февраля 2022 | 13:03    
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Обновлен состав попечительского совета Российского научного фонда. Владимир Путин подписал указ «О членах попечительского совета Российского научного фонда». Одним из них стал директор Объединенного института академик РАН Григорий Трубников.

В обновленный состав попечительского совета вошли представители органов власти и руководители научных и образовательных организаций. В их числе заместители председателя Госдумы Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатель Комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Назначенные президентом члены попечительского совета фонда сохранят свои полномочия сроком на два года.

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