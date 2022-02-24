Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников выбран членом попечительского совета Российского научного фонда

В обновленный состав попечительского совета вошли представители органов власти и руководители научных и образовательных организаций. В их числе заместители председателя Госдумы Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатель Комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Назначенные президентом члены попечительского совета фонда сохранят свои полномочия сроком на два года.