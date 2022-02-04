Будущие психологи из Дубны погрузились в профессию

В рамках школы было представлено 45 докладов, объединенных общей темой «Культурно-историческая психология: настоящее и будущее». В течение двух дней работы школы обсуждались актуальные проблемы клинической психологии, связанные с развитием дошкольников, восстановлением человека после серьезных травм.

Особое внимание было уделено вопросам консультирования личности, которое сегодня начинает доминировать в повседневной жизни. Зимняя межвузовская школа проводилась в пятый раз, ее работа способствует подготовке востребованных специалистов.