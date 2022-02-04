Будущие психологи из Дубны погрузились в профессию

пятница, 04 февраля 2022 | 12:26    
Новости
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На каникулах одни студенты активно отдыхают, другие предпочитают в это время погрузиться в будущую профессию. Например, межвузовская психологическая школа на базе Университета "Дубна" всегда проходит на зимних студенческих каникулах, в этом году — в формате онлайн.

В рамках школы было представлено 45 докладов, объединенных общей темой «Культурно-историческая психология: настоящее и будущее». В течение двух дней работы школы обсуждались актуальные проблемы клинической психологии, связанные с развитием дошкольников, восстановлением человека после серьезных травм.

Особое внимание было уделено вопросам консультирования личности, которое сегодня начинает доминировать в повседневной жизни. Зимняя межвузовская школа проводилась в пятый раз, ее работа способствует подготовке востребованных специалистов.

Тэги: 
Университет Дубна
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