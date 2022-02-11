11-й турнир по Робототехнике CyberDubna-2022

Срок регистрации на турнир до 24:00 20 февраля 2022 г. по ссылке https://forms.gle/4m53hWauERvMjoHF8.

К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов, а также студенты 1-2 курсов колледжей и студенты 1-го курса ВУЗов Московской области и других регионов России. Соревнования являются командными. Состав команды 2-3 человека. Состав команды заявляется заранее при регистрации. Все команды формируются по возрастному признаку. Количество команд участников, допущенных к участию в Турнире, ограничено.

Требование для организации рабочего места команды, допущенной к соревнованиям:

Команда работает в одном помещении. Рабочее место оснащено:

— ПК

— внешняя камера, снимающая рабочее место и компьютер

— стабильный Интернет ПО (браузер GoogleChrome; discord; anydesk).

На выполнение работы дается 4 часа.

Для допуска к соревнованиям участники должны предоставить видео с платформой, автономно движущейся по замкнутой черной линии шириной 50 мм и радиусами поворота не менее 300 мм.