Жители Дубны теперь могут закрыть больничный лист дистанционно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и муниципальными главами заявил, что сфера здравоохранения в Подмосковье испытывает запредельную нагрузку в условиях новой волны пандемии коронавируса. При этом глава региона подчеркнул, что каждый житель должен получать необходимую медпомощь.

«С этого дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия больничного, то сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он (пациент - ред.) выздоровел, <…> закрывает больничный лист дистанционно», - сказала Стригункова на совещании.

Если пациент продолжает болеть, то больничный лист будет продлен. Данный формат был протестирован на минувших выходных в нескольких подмосковных округах.