Жители Дубны теперь могут закрыть больничный лист дистанционно

понедельник, 24 января 2022 | 16:25    
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В Подмосковье ввели процедуру дистанционного закрытия больничных листов с согласия пациента, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и муниципальными главами заявил, что сфера здравоохранения в Подмосковье испытывает запредельную нагрузку в условиях новой волны пандемии коронавируса. При этом глава региона подчеркнул, что каждый житель должен получать необходимую медпомощь.

«С этого дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия больничного, то сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он (пациент - ред.) выздоровел, <…> закрывает больничный лист дистанционно», - сказала Стригункова на совещании.

Если пациент продолжает болеть, то больничный лист будет продлен. Данный формат был протестирован на минувших выходных в нескольких подмосковных округах.

Тэги: 
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