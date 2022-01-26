Задержка движения поездов на Савеловском и других направлениях

среда, 26 января 2022 | 11:19    
Новости
     182
Сбой в работе утром 26 января связан с операцией правоохранительных органов на станции "Москва-пассажирская-Ярославская".

Так, на Казанском направлении некоторые поезда задержаны на 45 минут, на Савеловском направлении задержано несколько дальних электричек на 20 минут, в том числе переходящих на Белорусское направление. На Ярославском направлении некоторые электропоезда следуют с отклонением от графика до 20 минут.

МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график, а также приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Тэги: 
РЖД
расписание
Читать Дубна.Ru в

 

Фото: ВкусВилл
19.01.2022 | 22:34   
Новости
    946
Минер ошибается только однажды: взрывоопасная "Пузировка" от "ВкусВилл"
Сотрудники «ВкусВилл» отреагировали на сообщение москвички о порче её недавнего дорогого ремонта из-за взрыва купленной...
продукты
20.01.2022 | 19:59   
Новости
    53
Глава Дубны Сергей Куликов: Держу на постоянном контроле процесс ремонта в роддоме Дубненской горбольницы
Преобразования большие, поскольку здание построено 45 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.
Дубна | ремонт | здравоохранение
23.01.2022 | 11:34   
Новости
    45
Пельмени в школах Дубны будут появляться по пятницам
Пельмени в столовые подмосковных школ вернулись на постоянной основе. Ученики второй смены смогут их получать на обеды...
питание | школа