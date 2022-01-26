Задержка движения поездов на Савеловском и других направлениях

среда, 26 января 2022 | 11:19
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Сбой в работе утром 26 января связан с операцией правоохранительных органов на станции "Москва-пассажирская-Ярославская".
Так, на Казанском направлении некоторые поезда задержаны на 45 минут, на Савеловском направлении задержано несколько дальних электричек на 20 минут, в том числе переходящих на Белорусское направление. На Ярославском направлении некоторые электропоезда следуют с отклонением от графика до 20 минут.
МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график, а также приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.