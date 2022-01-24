За сбыт наркотиков и хранение оружия в Талдоме задержан житель Москвы

"В ходе обыска жилого дома злоумышленника, расположенного в дер. Сорокино г.о. Талдом, полицейские обнаружили и изъяли 30 кустов растения, по внешним признакам схожего с коноплей, 2 пакета из полимерного материала с веществом растительного происхождения, а также оборудование, предназначенное для культивирования растений. По результатам химического исследования, проведённого экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 160 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

«Также при осмотре чердачного помещения обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, 17-ю патронами и частями к ним. По результатам исследования, проведенного экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, изъятые патроны являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов. Остальные предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела», – добавила Татьяна Петрова.

В отношении мужчины дознавателем Отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Талдомским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.