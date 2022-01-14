Высокоточные экспресс-тесты от резидента ОЭЗ «Дубна»

Свою деятельность в качестве резидента ОЭЗ «Дубна» компания «Уайт Сервис» начала в июле 2021 года с проектом по организации на территории технико-внедренческой зоны производства экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний. А сегодня в помещении площадью 660 кв. м инновационно-технологического центра «Менделеев» уже создано и успешно работает современное производство медицинских изделий. В том числе здесь выпускают так необходимые в пандемию коронавируса экспресс-тесты для диагностики инфекционного заболевания, а также осуществляют их реализацию. Важно отметить, что локализованное производство сделает тест-системы более доступными для населения и бизнеса на территории РФ. Введение методик регулярного тестирования поддержит разные сферы и сектора экономики страны, защитит предприятия от снижения эффективности их деятельности.

Международный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность реализации проектов, связанных с национальной эпидемиологической безопасностью. Запуск производства отечественных тест-систем в Дубне поможет снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, расширит охват лабораторных тестирований и увеличит шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения COVID-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в целом.

Производственный потенциал компании «Уайт Сервис» позволяет обеспечить отечественный рынок экспресс-тестами на проверенной и зарекомендовавшей себя компонентной базе, которая получила мировое признание и успешно используется в борьбе с COVID-19 в ведущих странах.

"Основными преимуществами инновационной продукции собственного производства являются внедрение технологий мировых лидеров, скорость и качество тестирования", - рассказал генеральный директор ООО «Уайт Сервис» Александр Голодок. – "Надо отметить высокую точность тестов, которая составляет 96% при низких пределах обнаружения вируса. Это значит, что ложноотрицательных и ложноположительных результатов практически не бывает. Запущенная линейка тест-систем имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора и прошла клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея."

Использование высокоточных экспресс-тестов позволяет в течение 5 - 30 минут узнать свой статус инфицирования и в случае необходимости принять решение об изоляции. Отечественные тесты работают даже при отсутствии симптомов заболевания и с первого дня заражения коронавирусом. Тесты компании «Уайт Сервис» различают все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон- штамм.

В планах резидента ОЭЗ «Дубна», кроме экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19, также производство широкой линейки экспресс-тестов для определения других инфекционных заболеваний, онкомаркёров и индикаторов состояний организма, в том числе для сельскохозяйственного рынка. Диагностические инструменты компании-производителя «Уайт Сервис» уже поставляются в частные клиники, аптечные сети и корпоративный сектор.