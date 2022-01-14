-1,0°
Влажность: 70%
Давление: 718,6 мм

Высокоточные экспресс-тесты от резидента ОЭЗ «Дубна»

пятница, 14 января 2022 | 13:30    
Новости
     22
Определить статус заболевания COVID-19 за 15 минут помогают экспресс-тесты производства компании «Уайт Сервис». В планах резидента ОЭЗ «Дубна» на 2022 год не только расширить линейку тест-систем для определения инфекционных заболеваний, но и запустить производство различных маркёров, индикаторов состояний организма, в том числе для сельского хозяйства.

Свою деятельность в качестве резидента ОЭЗ «Дубна» компания «Уайт Сервис» начала в июле 2021 года с проектом по организации на территории технико-внедренческой зоны производства экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний. А сегодня в помещении площадью 660 кв. м инновационно-технологического центра «Менделеев» уже создано и успешно работает современное производство медицинских изделий. В том числе здесь выпускают так необходимые в пандемию коронавируса экспресс-тесты для диагностики инфекционного заболевания, а также осуществляют их реализацию. Важно отметить, что локализованное производство сделает тест-системы более доступными для населения и бизнеса на территории РФ. Введение методик регулярного тестирования поддержит разные сферы и сектора экономики страны, защитит предприятия от снижения эффективности их деятельности.

Международный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность реализации проектов, связанных с национальной эпидемиологической безопасностью. Запуск производства отечественных тест-систем в Дубне поможет снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, расширит охват лабораторных тестирований и увеличит шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения COVID-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в целом.

Производственный потенциал компании «Уайт Сервис» позволяет обеспечить отечественный рынок экспресс-тестами на проверенной и зарекомендовавшей себя компонентной базе, которая получила мировое признание и успешно используется в борьбе с COVID-19 в ведущих странах.

"Основными преимуществами инновационной продукции собственного производства являются внедрение технологий мировых лидеров, скорость и качество тестирования", - рассказал генеральный директор ООО «Уайт Сервис» Александр Голодок. – "Надо отметить высокую точность тестов, которая составляет 96% при низких пределах обнаружения вируса.  Это значит, что ложноотрицательных и ложноположительных результатов практически не бывает. Запущенная линейка тест-систем имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора и прошла клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея."

Использование высокоточных экспресс-тестов позволяет в течение 5 - 30 минут узнать свой статус инфицирования и в случае необходимости принять решение об изоляции. Отечественные тесты работают даже при отсутствии симптомов заболевания и с первого дня заражения коронавирусом. Тесты компании «Уайт Сервис» различают все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон- штамм.

В планах резидента ОЭЗ «Дубна», кроме экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19, также производство широкой линейки экспресс-тестов для определения других инфекционных заболеваний, онкомаркёров и индикаторов состояний организма, в том числе для сельскохозяйственного рынка. Диагностические инструменты компании-производителя «Уайт Сервис» уже поставляются в частные клиники, аптечные сети и корпоративный сектор.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
здравоохранение
технологии
Читать Дубна.Ru в

 

11.01.2022 | 17:24   
Новости
    89
Компания «Алтегра» запустила физико-химическую лабораторию в ОЭЗ «Дубна»
Компания «Алтегра» завершила первый этап реализации своего инвестиционного проекта – запущена физико-химическая...
ОЭЗ Дубна | здравоохранение
12.01.2022 | 18:06   
Новости
    32
В 2021 году Дубненским отделом ЗАГС составлено более 1260 записей актов о рождении
Самыми популярными именами года в Дубне стали Михаил и Ева. Также в рейтинг популярных мужских имён вошли: Александр,...
здравоохранение | статистика | дети
13.01.2022 | 11:09   
Новости
    11
CompTek добавил в свой портфель платформу резидента ОЭЗ «Дубна»
Резидент ОЭЗ «Дубна» российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного...
Getmobit | ОЭЗ Дубна