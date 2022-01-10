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Вступил в силу закон об уголовном наказании за повторное превышение скорости

понедельник, 10 января 2022 | 11:27    
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Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.

Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

Санкции статьи также предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.

Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения.

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