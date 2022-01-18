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Впервые опубликована карта подмосковных приютов для бездомных животных

вторник, 18 января 2022 | 18:42    
Новости
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Интерактивная карта приютов для безнадзорных животных в Подмосковье опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Посмотреть карту можно по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/priyuty-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-v-podmoskove-karta-1.

В Дубне на карту попали 2 приюта:

  1. Приют для бездомных животных "Верный друг": + 7 926 852-70-98 / https://vk.com/pesdubna
  2. Приют для бездомных кошек "Лучик": +7 926 555-68-69 / https://vk.com/luchik_dubna

Они существуют на благотворительные средства.

Тэги: 
звери
благотворительность
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