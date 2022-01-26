Волонтеры Университета "Дубна" помогли приюту для бездомных животных

среда, 26 января 2022 | 10:58    
Новости
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В прошедшие выходные волонтеры спасали вольеры приюта "Верный друг" от разрушения под тяжестью снежных сугробов.

К сожалению, в этом году помощников пришло совсем немного, но те, кто пришёл, сделали практически невозможное. Персональную благодарность заслужили студенты первого курса Университета "Дубна": Иван Щелчков, Дмитрий Куликов и Сергей Шибанов, а также самоотверженные девушки и, конечно же, остальные ребята.

Благодарим ребят за их участие и помощь - не первый раз студенты Дубны приезжают в приют для животных, вот и в этот раз они не смогли остаться в стороне.

Тэги: 
волонтерство
Университет Дубна
звери
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