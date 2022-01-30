Волейболистки Дубны – бронзовые призеры первенства Московской области

Всего в соревнованиях принимали участие 11 команд. Первенство проходило в Звенигороде в два этапа:

отборочный, с 3 по 6 ноября 2021 года, где в финал отбирались шесть сильнейших команд; финальный, с 24 по 26 января 2022 года.

Игры проводились по круговой системе. Наши девушки с одинаковым счетом 3:0 выиграли у команд из городов Одинцово, Мытищи и Королев. К большому сожалению, в первый день проиграли со счетом 2:3 Подольску – серебряному призеру, и уступили команде из Коломны – победительнице соревнований.

Тем не менее 3-е место нашей команды – несомненный упех в старшем возрасте.

Поздравляем команду и тренера с бронзовыми медалями! Желаем новых, ярких побед!