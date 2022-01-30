Волейболистки Дубны – бронзовые призеры первенства Московской области

воскресенье, 30 января 2022 | 23:44
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На первенстве Московской области по волейболу «Детская лига» среди девушек 2005-2006 г.р. команда дубненской спортивной школы «Ника» (тренер Ирина Сорокина) завоевала бронзовые медали.
Всего в соревнованиях принимали участие 11 команд. Первенство проходило в Звенигороде в два этапа:
- отборочный, с 3 по 6 ноября 2021 года, где в финал отбирались шесть сильнейших команд;
- финальный, с 24 по 26 января 2022 года.
Игры проводились по круговой системе. Наши девушки с одинаковым счетом 3:0 выиграли у команд из городов Одинцово, Мытищи и Королев. К большому сожалению, в первый день проиграли со счетом 2:3 Подольску – серебряному призеру, и уступили команде из Коломны – победительнице соревнований.
Тем не менее 3-е место нашей команды – несомненный упех в старшем возрасте.
Поздравляем команду и тренера с бронзовыми медалями! Желаем новых, ярких побед!