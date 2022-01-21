Вакцинация: на вопросы отвечает специалист МСЧ-9 города Дубна

Профессионалы инфекционисты, эпидемиологи, практикующие медицинские работники прогнозируют новые вспышки заболеваемости коронавирусом в ближайшее время. Ситуация осложняется в связи с распространением омикрон-штамма. Насколько эффективны российские вакцины против нового штамма, чем он отличается от дельта-варианта и какой процент антител эффективен в борьбе с инфекцией? На эти и другие вопросы согласилась ответить заведующая терапевтическим отделением «Медико-санитарной части №9» Т.М. Чернова.

Татьяна Михайловна, можно напомнить, какие вакцины применяются медиками МСЧ-9 и в чем их отличия?

На сегодняшний день в медсанчасти есть в наличии Спутник V и Спутник Лайт, которые разработаны специалистами Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также в небольшом количестве вакцина КовиВак, созданная в научном центре имени Чумакова, ее дополнительные поставки мы ожидаем в ближайшее время. Вакцины не отличаются по механизму действия, их задача – сформировать иммунитет к вирусу. На мой взгляд, самая действенная из них Спутник V - она прошла больше клинических испытаний, больше применяется и в процентном соотношении после нее меньше побочных явлений и случаев заражения.

Какие противопоказания существуют к вакцинам?

Как у любого другого медицинского препарата, у вакцин есть противопоказания, при которых прививку не делают, чтобы избежать сильных побочных реакций. Абсолютными противопоказаниями являются выраженные аллергические реакции, особенно тяжелые – отек Квинке, рецидивирующие крапивницы, анафилактический шок; относительными, то есть временными, в первую очередь называют острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся температурой, кашлем, насморком, а также обострение хронических заболеваний. Например, к нашим врачам за медотводом часто приходят пациенты с сахарным диабетом. Наличие хронических заболеваний – не является причиной медотвода от вакцинации. Только если в настоящее время течение заболевания обострилось. Если пациент чувствует себя нормально, ему подобрана необходимая терапия, сахар в норме и ничего не беспокоит, то прививаться нужно. А вот если есть проблемы, то получите временный медотвод, подкорректируйте сахар и уже потом прививайтесь. КовиВак в настоящее время противопоказан онкологическим пациентам, им можно привиться только Спутником V и Спутником Лайт. Медотвод могут получить онкологические больные на стадии лечения – проведения химиотерапии, лучевой или после операции. Беременным и в период грудного вскармливания показан только Спутник V.

С середины прошлой недели в России наблюдается рост количества заболеваний коронавирусом нового омикрон-штамма. Чем он отличается от дельты?

То, что видим мы, как практикующие врачи - это небольшое изменение клинической картины. Если раньше очень частыми были потеря или снижение обоняния, вкуса, слабость, боль в мышцах, то сейчас симптомы схожи с «простудными» и больше касаются верхних дыхательных путей – насморк, чихание, заложенность носа, першение и боль в горле. Также омикрон-штамм распространяется быстрее других видов коронавируса и его инкубационный период меньше. Специалисты не могут отличить заболевание коронавирусом от обычного гриппа, любое ОРВИ потенциально считается ковидом до тех пор, пока не получены результаты ПЦР-тестирования. А лечение предыдущего штамма дельта и нового омикрона будет абсолютно одинаковым.

Существует мнение, что омикрон-штамм переносится проще, но для кого все-таки заболевание может стать тяжелым?

Даже по минимальной статистике, которую мы берем в нашем городе, в любом случае тяжелее болеют непривитые и люди с ослабленным иммунитетом. Но это вовсе не означает, что если человек вакцинировался, то он не заразится. Другое дело, что многократно снижается риск тяжелого течения болезни. Считается, что возраст играет роль в том, как быстро и насколько легко человек справится с болезнью. С ковидом всё не так. У нас был молодой человек, который «сгорел» буквально за четыре дня, а есть бабулечки, которые потемпературили дома, покашляли, только получили отрицательный тест и уже в магазин бегут. Ковид настолько непредсказуем, что просчитать как он будет протекать невозможно. Поэтому кто привился – молодцы, они снизили свои риски.